Серед жінок-політиків в Україні найбільш популярні Королевська та Тимошенко, - опитування

Фото: Наталія Королевська (Facebook.com)

Тимошенко знають 97% опитаних, а Королівську - 76% громадян України

Найвпізнаваніші і популярні жінки-політики в Україні - Юлія Тимошенко та Наталія Королевська. Про це свідчать результати досліджень соціологічної групи "Рейтинг", передає РБК-Україна.

Згідно з дослідженням, Захід і Центр України підтримує Тимошенко, а Королевська є лідер довіри - на Сході (30%) і на Півдні (28%).

Тимошенко знають 97% опитаних, а Королевську - 76% громадян України. Інших жінок-парламентаріїв знають менше 70% опитаних.

Як відзначають автори дослідження, кількість жінок в українській політиці останнім часом значно збільшилася, але в публічній і медійній активності все ж переважають чоловіки-політики.

Респонденти слабо ознайомлені з діяльністю багатьох жінок, які стали народними депутатами або зайняли урядові посади.

Майже 40% українців вважають, що в українській політиці представлено мало жінок. Ще 30-35% переконані, що жінок недостатньо в правоохоронних органах і в сфері науки, 26% - в армії, 19% - в бізнесі.

Згідно з результатами опитування, відносна більшість українців вважають, що жінки досить представлені в різних суспільних сферах.

У той же час близько третини опитаних відзначили, що жінок багато представлено в сферах медицини та освіти. При цьому, саме жінки, а не чоловіки, частіше говорили про недостатню представленімть жінок в силових органах, політиці, науці і бізнесі.

Близько половини респондентів погодилися з тим, що сьогодні в Україні не вистачає партії, яка б представляла інтереси жінок. Стільки ж українців вважають, що в уряді, Верховній Раді та місцевій владі недостатньо представлені жінки.

Опитування було проведено групою "Рейтинг" 21-25 лютого 2020 року. Було опитано 2000 респондентів, шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Статистична похибка дослідження - не більше 2,2%.

Як писало РБК-Україна, згідно з даними Центру Разумкова, в лютому 2020 року серед виконавчих і правоохоронних органів влади частіше довіру українців виражається Збройним силам України - їм довіряють 69% опитаних.