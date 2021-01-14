Відразу після інавгурації Байдена. Трампа назавжди заблокує ще один месенджер

Фото: Дональд Трамп (скриншот)

Месенджер Snapchat планує назавжди заборонити аккаунт Дональда Трампа. Це станеться після інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Axios з посиланням на представника компанії.

"В інтересах громадської безпеки та на підставі його спроб поширювати дезінформацію, розпалювати ненависть і підбурювати до насильства, які є явними порушеннями наших керівних принципів, ми прийняли рішення назавжди закрити його аккаунт", - зазначив представник.

Підкреслимо після заворушень у США, в ході яких відбувся штурм Капітолію, багато соціальних мереж заблокували акаунти чинного президента. Вони вважають, що публікації Трампа можуть спровокувати подальше насильство.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що прихильники чинного президента США Дональда Трампа закликають до насильства і зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена з допомогою Telegram.

Як писало РБК-Україна, раніше Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавця, проти - 197. Тепер резолюцію повинен розглянути Сенат.

При цьому лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл оголосив, що вважає неможливим вердикт щодо імпічменту до інавгурації Джо Байдена 20 січня.