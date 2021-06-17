ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Військовий спутник Lockheed Martin GPS III 05 успішно вийшов на орбіту

Новость на русском →
США , Четвер 17 червня 2021 20:13
Військовий спутник Lockheed Martin GPS III 05 успішно вийшов на орбіту Фото: Військовий супутник "Lockheed Martin" успішно вийшов на орбіту (twitter.com/SpaceX)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 17 червня, о 19:05, американська приватна компанія SpaceX запустила п’ятий супутник сімейства GPS III на орбіту Землі. Тим часом перший ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно приземлився на дрон-платформу "Just Read the Instructions".

Про це пише пресслужба Twitter-акаунту SpaceX.

Супутник GPS III-SV05, побудований компанією Lockheed Martin, був запущений під час 15-хвилинного відкритого вікна стартового комплексу Space Launch Complex 40. Компанія, зі свого боку, дала можливість кожному охочому спостерігати за процесом запуску під час прямої трансляції.

Цього ж разу, представництво поділилося відеороликом на якому продемонструвало момент приземлення ракети-носія на плавучу платформу.

Перший супутник сімейства GPS III вперше вивели на орбіту у 2018-му році. Об’єкт вагою 3,8 тонни є одним із 32 супутників третього покоління. В майбутньому ці апарати повинні замінити старі супутники, які сьогодні забезпечують світ GPS системою.

Нове покоління є набагато стійкішим до сигнальних перешкод й в вісім разів більш захищене від можливих спроб вивести їх із ладу. Перші 10 супутників заплановано вивести на орбіту до 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракета спутник космос SpaceX ракета-носитель
NEWS
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві