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Супутник "Січ-2-30" через кібератаки працює в обмеженому режимі, - Тафтай

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Вівторок 23 серпня 2022 19:16
Супутник "Січ-2-30" через кібератаки працює в обмеженому режимі, - Тафтай Фото: Супутник "Січ-2-30" через кібератаки працює в обмеженому режимі (yuzhnoye.com)
Автор: Дмитро Браславський

Супутник "Січ 2-30" регулярно виходить на зв’язок, проте функціонує в обмеженому режимі. Це не дозволяє використовувати всі його потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай заявив, що наразі супутник не може передавати знімки. Також він розказав, що сателіт зазнав кібератаки, яка впливала на його роботу.

"На жаль, зараз є питання по функціонуванню супутника Січ 2-30", - заявив Тафтай.

Підприємство КБ "Південне", яке розробляло та створювало цей супутник, готує фінальний звіт стосовно функціонування апарату та його льотних випробувань.

За словами Тафтая, предтечею російського вторгнення могли бути січневі кібератаки на супутник.

Нагадаємо, що SpaceX запустила у космос український супутник "Січ-2-30" в січні цього року.

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