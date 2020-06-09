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Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Верник

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 13:19
Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Верник
Фото: пожежа у Василькові (112 канал)

Пожежа на нафтобазі у Василькові відбувся 8 червня 2015 року

Винуватці техногенної катастрофи на нафтобазі компаній "БРСМ-Нафта", що сталася 8 червня 2015 року, не зазнали ні кримінальної, ні навіть морального покарання.

Про це заявив голова Фонду ліквідації наслідків Васильківської трагедії Олег Верник на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Чергова річниця Васильківської трагедії - найбільшої техногенної катастрофи за роки незалежності України. П'ять років тому, 8 червня 2015 року, на нафтовій базі, що належить групі компаній "БРСМ-Нафта", стався вибух, який забрав життя шести людей, ще 16 були травмовані й тисячі постраждали. Люди, держава і екологія зазнали багатомільярдних збитків. Власники нафтової бази навіть не вибачилися. Але наша боротьба триває!", - написав він.

Нагадаємо, п'ять років тому на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася пожежа, що тривала п'ять днів. Основними версіями слідства вважаються порушення правил безпеки й підпал з метою приховування розтрати.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України пожежаВасильков
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