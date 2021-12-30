Через 30 років. Викрадений в дитинстві китаєць знайшов матір по намальованій карті села

Китаєць, якого в чотирирічному віці викрали і продали в іншу сім'ю, через 30 років знайшов свою матір. Для цього він по пам'яті намалював карту села, де жив до викрадення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Як зазначає видання, 37-річний Лі Цзінвей з китайської провінції Юньнань був викрадений з дому в чотири роки. Його відвіз і продав подружній парі, яка хотіла завести дітей, сусід. Новим будинком хлопчика стало місто у центральному Китаї, розташоване на відстані майже 2 тисяч кілометрів від рідного села чоловіки.

Хлопчик ріс у прийомній родині. Однак у нього збереглися Туманні спогади про матір і місце, де він народився. Подорослішавши чоловік почав пошук батьків. Він не міг згадати ні назви села, ні свого справжнього імені.

Тоді Лі по пам'яті намалював все, що пам'ятав. На саморобній карті він зобразив розташування будинків в селі, річку і пагорби. Потім за допомогою поліції і активістів з інтернету китайцеві вдалося встановити назву села - Чжаотун, розташованої недалеко від міста Юньнань.

Місцева влада розшукала жінку, яка була його біологічною матір'ю. Вони зустрінуться 1 січня 2022 року.

Фото: китаєць знайшов матір через 30 років по саморобній карті (www.scmp.com)