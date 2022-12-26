Настоящий арктический дизель есть только в нескольких АЗС, - исследование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Института потребительских экспертиз (ИСЭ)

Из 19 отобранных образцов в разных сетях АЗС только 8 соответствует стандартам. Еще более сложная ситуация с морозостойким, арктическим дизелем. Из 19 сетей, которые исследовали эксперты ИПЭ, арктический дизель продавался всего на 5. Как правило, он реализуется на АЗС под именным брендом и стоит несколько дороже обычного ДТ, но это именно тот случай, когда стоит заплатить больше.

По результатам исследований, наиболее устойчивым к замерзанию оказалось топливо Pulls Diesel Арктика OKKO. У него лабораторно подтверждена температура фильтрации на уровне -36°С. Топливо Mustang WOG, Nano Extro SOCAR выдержали замерзание до -35°С, KLO (Ventus Diesel) до -33°С. А вот позиционированное как арктическое топливо Euro+ от компании БРСМ-Нафта не дотянуло даже до норматива обычного дизеля – загустело уже при -19°С. По показателю содержимого серы в арктическом ДТ наилучшие результаты также показал образец OKKO.

Относительно обычного зимнего дизеля эксперты поделили образцы на две зоны: "зеленую" и "красную". В "зеленую" вошло горючее ОККО, SOCAR, WOG и другие.

В "красную" зону попали те бренды, у кого показатели не соответствовали нормативам, а именно: АВИАС, AMIC, BVS, SHELL, БРСМ-Нефть, Neftek, U.GO, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ПАТРИОТ, ЕВРО 5.

Резюмируя выводы исследования, эксперты отмечают: стоит доверять только сетям, которые не идут на компромиссы с качеством. А если морозы ударят посильнее, следует заправляться только арктическими сортами, чтобы не остановиться в пути.