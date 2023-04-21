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Дело против экс-замминистра обороны Шаповалова не касается коррупции, - юрист

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Пятница 21 апреля 2023 13:03
Дело против экс-замминистра обороны Шаповалова не касается коррупции, - юрист Фото: дело против экс-замминистра обороны Шаповалова не касается коррупции (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Дело против экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова не касается коррупции, хотя вручение подозрения совпало с "яичным скандалом". Более того, по делу даже не зафиксирован ущерб государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на юриста Андрея Вигиринского.

"Наше общественное мнение настолько любит скандалы, зраду, и не хочет вникать… У нас в период "яичного скандала" Резникова залетало просто все в коррупцию. Его заместителя, Шаповалова, тоже лупили как коррупционера", - заявил юрист.

Шаповалова подозревают в "препятствовании деятельности ВСУ" путем заключения в начале полномасштабной войны контрактов на поставку амуниции, часть из которой оказалась некачественной. При этом в решении суда по избранию меры пресечения отмечено, что это "дело без ущерба", отметил Вигиринский.

"Так почему Коболев, не выполнивший условия меры пресечения, не заплатил залог в 200 млн, находится сейчас на свободе, а заместитель, у которого нет убытков, с залогом в 400 млн находится под стражей?" - сказал он.

По делу фигурирует некачественная продукция, закупаемая у поставщиков из стран НАТО и ЕС. Таким образом, получается, что европейские поставщики "препятствовали Вооруженным силам", обратил внимание Вигиринский.

Ранее защитник Шаповалова, старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин назвал дело против своего подопечного "абсурдным".

По его словам, следствие так и не доказало существования корыстного умысла у экс-замминистра обороны.

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