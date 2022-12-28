Дело "Харьковских соглашений". Суд разрешил арест экс-министра обороны

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на арест экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля по делу о совершении им государственной измены. Экс-министр является фигурантом дела о "Харьковских соглашениях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление судьи и избрал для экс-министра меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в апреле 2010 года экс-министр обороны Украины по предварительному сговору с бывшим президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, нарушив Конституцию Украины, согласовали проект Соглашения между Украиной и РФ о пребывании Черноморского флота РФ на территории нашего государства.

В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Черноморского флота РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации, а в дальнейшем вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополь.

В настоящее время подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлен в розыск.