Дело "Бориваж": Мартынов требует ускорения расследования "сделки" Боголюбова и Тигипко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мартынова в Facebook.

Он отметил, что в январе текущего года по его заявлению было открыто в Шевченковском УП ГУНП в г. Киев уголовное производство № 12025100100000112. Оно касается ситуации, в которой должностными лицами АО КБ "ПриватБанк" с помощью ГП "СЕТАМ" были совершены противоправные действия по умышленному невыполнению постановления Шевченковского районного суда г. Киева от 18 декабря 2024 года по делу № 761/46739/24 для того, чтобы помочь бывшим акционерам АО КБ "ПриватБанк" спастись от ответственности за невозвращенные кредиты.

ПО его словам, Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским вместе с основателем группы ТАС Сергеем Тигипко и должностными лицами ПАО КБ "ПриватБанк" была разработана и воплощена в жизнь схема по завладению зерновым терминалом "Бориваж" в Одесской области без полного погашения кредитов. В результате был нанесен ущерб, который сейчас невозможно оценить.

"Так, в гражданском деле № 761/46739/24 Шевченковским районным судом города Киева 18.12.2024р. было удовлетворено мое заявление об обеспечении иска путем запрета АО КБ "ПриватБанк" проводить аукцион по продаже права требования к ООО "Бориваж", - написал Мартынов.

По словам бывшего совладельца "ПриватБанка", ему известно о весомых доказательствах противоправности действий должностных лиц АО КБ "ПриватБанк" и Тигипко, которые совместно действовали и действуют в пользу Коломойского и Боголюбова. А именно:

должностные лица АО КБ "ПриватБанк" и ГП "Сетам", чтобы помочь Коломойскому и Боголюбову в их финансовой сделке, накануне аукциона, буквально за 10 дней до его начала, в Правила проведения открытых торгов (аукциона) в электронной форме по продаже активов АО КБ "ПриватБанк" внесли изменения, позволяющие проводить аукцион. Согласно правилам, аукцион с одним участником признавался несостоявшимся. По мнению Мартынова, это правильно, поскольку аукцион - соревнование между несколькими участниками - нет участников, нет аукциона. Таким образом, состоялась прямая продажа ценного актива стоимостью 15 млрд грн Боголюбову и Коломойскому и снова за счет средств государства;

должностные лица АО КБ "ПриватБанк" и ГП "Сетам" пренебрегли судебным запретом Шевченковского районного суда Киева и 23 декабря 2024 года провели аукцион по продаже права требования к ООО "Бориваж", за доведение финансовой сделки до конца, которой руководил Тигипко в пользу бывших акционеров АО КБ.

Он также добавил, что из-за общественного резонанса вокруг этой сделки Боголюбова и Тигипко по завладению портом "Бориваж", призывает руководство Национальной полиции Украины ускорить расследование по этому уголовному делу.

Следует отметить, что РБК-Украина также обращалась в группу "ТАС" за комментарием по аукциону по продаже соглашения, но по состоянию на данный момент ответа нет.