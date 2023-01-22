Потребление несколько возросло, дефицит остается существенным: какая ситуация со светом в Украине

По сравнению со вчерашним днем в Украине несколько выросло потребление электроэнергии. К тому же, дефицит мощности остается существенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Благодаря выходным, даже несмотря на похолодание, до всех облэнерго доведены чуть больше, чем вчера, лимиты потребления на все сутки. Но превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Кроме того, в прифронтовых районах Донецкой области из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пострадавших в результате российских обстрелов. Но после каждой следующей атаки восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Как сообщалось ранее, из-за российских обстрелов в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях аварийные отключения света происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.

При этом, семи украинским облэнерго грозит штраф за неправомерное отключение электроэнергии.

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