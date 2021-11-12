ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Spotify незабаром з'являться аудіокниги: сервіс придбав платформу Findaway

Новость на русском →
П'ятниця 12 листопада 2021 21:39
У Spotify незабаром з'являться аудіокниги: сервіс придбав платформу Findaway Фото: (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Музичний сервіс Spotify придбав платформу для аудіокниг Findaway. Таким чином, на Spotify незабаром повинен з'явиться розділ для прослуховування книг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Findaway.

"Spotify прагне стати місцем призначення для всього аудіо як для слухачів, так і для творців. Придбання Findaway прискорить присутність Spotify в просторі аудіокниг і допоможе нам швидше реалізувати ці амбіції", - заявив Густав Седерстрем, директор Spotify з досліджень і розвитку.

Очікується, що угода про покупку сервісу аудіокниг буде завершена в четвертому кварталі 2021 року за умови розгляду та затвердження регуляторами.

Поява перших аудіокниг на Spotify заплановані на початок 2022 року.

Відзначимо, що платформа Findaway заснована в 2004 році. Вона є посередником між творцями і майданчиками для аудіокниг від Apple, Google, Scribd, Storytel, Overdrive, Audiobooks та інших.

Читайте РБК-Україна в Google News
Spotify
NEWS
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення