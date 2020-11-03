Sportbank оголосив про співпрацю з "ТАСкомбанк"

Фото: СЕО sportbank, Денис Саприкін (прес-служба)

У грудні 2020 року мобільний банк Sportbank почне випускати картки другого банку-емітенту - "ТАСкомбанк".

Про це повідомив СЕО Sportbank Денис Саприкін в коментарі Delo.ua.

"Ми з самого початку закладали можливість мультибанківської архітектури. І ось, поряд з існуючим банком, ми оголошуємо про початок роботи з новим партнером. Співпраця суттєво посилить позиції sportbank з точки зору капіталізації та ліквідності. Інтеграція з новим банком-партнером – це масштабування проекту і додаткові можливості для клієнтів. Після запуску ми зосередимося на обіцяних сервісах, послугах і в прискореному режимі будемо анонсувати все, чого чекали наші клієнти", - коментує новину СЕО sportbank, Денис Саприкін.

За його словами, після інтеграції Sportbank залишиться самостійним брендом. Команда банку сфокусується на маркетингу, операційних процесах, клієнтському сервісі і розробці програмного забезпечення.

Крім того, запуск другого банку-емітенту не відіб'ється на тарифній політиці, процедурі оформлення та обслуговуванні карт. Також Sportbank продовжить співпрацю з "Оксі банк".

Нагадаємо, Sportbank презентували у жовтні 2019 року. За словами розробників, це сучасний мобільний банк для українців, захоплених спортом та активним способом життя. Банк працює без відділень, отримати картку можна безкоштовною кур'єрською доставкою або в точці видачі.

У мобільному додатку Sportbank зібрані всі популярні платіжні послуги: кредитна карта, кредит готівкою, перекази з картки на картку, платежі, бонуси і кешбек.

Серед переваг карти sportbank виділяють: поновлюваний кредитний ліміт - до 100 000 грн, перший пільговий період до 120 днів, кешбек 10% на оплату товарів і послуг у категорії "Спорт", який нараховується на власні і кредитні кошти та до 20% кешбеку на інші популярні категорії.

"ТАСкомбанк" заснований у 1989 році і є одним з перших комерційних банків в Україні. За розмірами чистих активів - у двадцятці найбільших банків. Входить в озвучений НБУ перелік системно важливих банків країни.

З 2004 року "ТАСкомбанк" є частиною фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка. У липні 2020 року АТ "Таскомбанк" успішно пройшло процедуру рейтингування міжнародним рейтинговим агентством Moody's Investors Service.