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Спонсор Ферстаппена отримав звинувачення у відмиванні грошей через спорт

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Амстердам, Понеділок 19 вересня 2022 12:37
Спонсор Ферстаппена отримав звинувачення у відмиванні грошей через спорт Фото: Макс Ферстаппен на Гран-прі Італії (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорців

Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зіткнувся з репутаційними ризиками через проблеми нідерландського бізнесмена Фріца ван Ерда з законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Лідер сезону-2022 опинився в центрі скандалу навколо його багаторічного персонального спонсора. Пілот "Ред Булла" впродовж тривалого періоду співпрацював із мережею супермаркетів Jumbo.

Податківці Нідерландів днями провели обшук в оселі місцевого бізнесмена ван Ерда, який є гендиректором мережі, за підозрою у відмиванні коштів. Відомий меценат міг використовувати благодійність, зокрема і в автоспорті, для незаконних фінансових оборудок. Слідство в цій справі наразі триває.

Тим часом менеджер Ферстаппена Раймон Вермюлен у коментарі для нідерландської пресі нагадав, що гонщик підписав спонсорський контракт із Jumbo, а не з ван Ердом безпосередньо. Податкові органи претензій до мережі супермаркетів не висували.

Макс Ферстаппен дебютував у Формулі-1 в 2015 році. З тих пір нідерландський пілот провів 157 гран-прі та здобув 31 перемогу. Скандальний тріумф на Гран-прі Абу-Дабі-2021 дозволив Ферстаппену вперше в кар'єрі стати чемпіоном світу.

Минулого тижня "Феррарі" анонсувала тренування за кермом стайні російського пілота Шварцмана. Після повномасштабного вторгнення РФ до України він згадав про ізраїльський паспорт і почав виступати під новою ліцензією.

До слова, нідерландець Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Італії після старту з четвертого ряду.

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