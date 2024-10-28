Сначала население общины, потом ее потребности: как предлагают выбирать города для восстановления

Планировать комплексное послевоенное восстановление таких городов - братских могил как Мариуполь и Бахмут нужно, учитывая, будут ли там перспективы развития и трудоустройства и будут ли там готовы проживать до 70% населения.

Об этом сообщила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Такое мнение высказали участники публичных консультаций, которые в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны", реализуемый общественной организацией "Институт Республика" в рамках Программы USAID "СОВЕТ: следующее поколение", прошли летом для обсуждения и доработки законопроекта" Об основных принципах восстановления".

По ее словам, в публичных консультациях приняли участие более 1 тысячи украинцев - граждане, народные депутаты, представители органов местного самоуправления, министерств, международных организаций, ОО, бизнеса, профессиональных сообществ, работающих с темой восстановления и градостроительства, эксперты по экономике и инвестициям , СМИ, представители ветеранских сообществ, маломобильных групп и других активных граждан

Парламентарий сообщила, что одним из обсуждаемых вопросов был механизм отбора населенного пункта для комплексного восстановления. Участников спрашивали, какими должны быть его критерии, принципы и т.п. К обсуждению этого вопроса были привлечены представители органов власти, эксперты и международные партнеры. Они отметили, что, по их мнению, в основу механизма отбора населенного пункта для комплексного обновления следует положить:

Степень разрушений (масштаб разрушения критической инфраструктуры, жилых домов, коммунальных заведений);

Уровень (площадь) загрязнения/заминирования территорий;

Уровень ситуации безопасности - географическое расположение, близость к границе, срок оккупации территории и т.п.;

Стратегическое значение населённого пункта;

Экономическая целесообразность восстановления/строительства населенного пункта;

Наличие ресурсов (природные ресурсы, инвестиционный потенциал, уровень активности и мотивированности общества);

Количество и демографический состав населения общины ("первыми возвращаются пенсионеры, потом родители с детьми; следует определить количество пострадавших людей и тех, кто готов вернуться в общины").

"Стоит отметить, что представители власти и эксперты больше сосредотачивались на экономическом и социальном факторах. Главный вывод: комплексное восстановление должно базироваться не на неотложных потребностях, а на видениях и стратегиях устойчивого экономического и социально-экономического развития. Вместо этого группа состояла из международных партнеров". , больше всего анализировала демографический фактор", - отметила Елена Шуляк.

В частности, сначала нужно фундаментально изучить изменения качественного состава населения общины, и только потом – потребности общины. При этом не исключается, что возникнет потребность в проведении опроса ВПЛ по всей территории Украины относительно их желания вернуться в свои населенные пункты - таким образом можно будет минимизировать разногласия в планах восстановления государства и его граждан.

"Помимо этого, международные партнеры считают, что однозначно необходимо использовать Геоинформационную систему регионального развития. Она учитывает как государственную стратегию регионального развития, так и стратегии общин и другие демографические и не только актуальные показатели", – сообщила Шуляк.

Она также добавила, что в ходе обсуждения участники искали ответы на вопрос о том, какова должна быть судьба "городов - братских могил" типа Бахмута, Мариуполя, Авдеевки и т.д.

"И по мнению участников публичных консультаций, комплексному восстановлению должны подлежать те населенные пункты, где есть перспективы развития и трудоустройства, то есть экономический потенциал, и где до 70% жителей хотят восстанавливать населенные пункты и готовы там проживать", - сообщила Шуляк.

Напомним, по условиям программы Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украины 50 млрд евро к 2027 году, более 1 млрд будут направлены на финансирование вопросов восстановления, и эти деньги получат непосредственно общины.

"Поэтому уже сегодня нужно работать с общинами, чтобы у них была правильная планировка, чтобы они четко понимали, что нужно восстанавливать в первую очередь, какие проекты будут принадлежать к проектам развития", - подытожила Елена Шуляк.