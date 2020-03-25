Спікер парламенту Ізраїлю подав у відставку

Фото: Юлій Едельштейн (wikipedia.ru)

Едельштейн займав пост спікера з 2013 року

Голова парламенту Ізраїлю Юлій Едельштейн, який займав цей пост з 2013 року, 25 березня подав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на на сайт кнесету.

Едельштейн оголосив про свою відставку на відкритті засідання парламенту і пояснив його незгодою з вердиктом Верховного суду Ізраїлю. Суд визнав незаконним розпорядження Едельштейна закрити парламент на час епідемії коронавірусу.

Спікер, який пішов у відставку, представляє партію прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд".

Нагадаємо, міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердал заявив, що в зв'язку з коронавірусом найближчим часом на карантин в Ізраїлі будуть поступово закривати міста.

В Ізраїлі вже заборонили громадянам виходити з дому через коронавірус. Заборона на вихід з дому без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжена. Минулого тижня в країні зафіксували першу смерть від коронавірусу.