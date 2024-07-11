Спикер Джонсон поддержал отмену ограничений для ВСУ на использование американского оружия

Все ограничения для Украины на использование американского оружия в войне с Россией должны быть сняты. Именно такова воля Конгресса.

После встречи с делегациями стран НАТО на саммите в Вашингтоне он сказал, что этот вопрос обсуждался. "Я сторонник этого", - ответил он на вопрос о снятии ограничений с украинской армии.

"Я объяснил, что воля Конгресса состоит в том, чтобы позволить им (ВСУ, - ред.) гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже успели прислать. Чтобы они вели могли вести войну так, как они считают нужным. И я сторонник этого", - сказал он.

По его словам, "намерение Конгресса было именно таким".

Напомним, 10 июля Майк Джонсон встречался с президентом Владимиром Зеленским. Ключевой темой разговора было укрепление украинско-американского сотрудничества.

Украина заявила, что ей необходимо наносить удары по военным целям на территории России, чтобы защитить себя и отразить российские атаки. Дебаты по этому вопросу между ее союзниками являются одним из главных вопросов, которые обсуждаются на саммите НАТО 9-11 июля.

Некоторые европейские страны, такие как Великобритания, выразили поддержку позиции Украины, но правительство США до сих пор сопротивляется снятию всех ограничений на использование своего оружия Киевом. Администрация Байдена заявляет, что не допускала украинские удары в глубине России, считая это красной линией для предотвращения эскалации с Москвой.