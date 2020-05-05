Спейс-менеджмент – тренд 2020

Space management – відносно нове поняття для України, і вже ґрунтовно пропрацьований інструмент маркетингу й управління персоналом на Заході. Даний підхід однаково важливий для складів, офісів, магазинів, тому що впливає на приріст об’єму продажів, і, навіть, для особистого простору. Багато робітників працюють віддалено, а організація простору впливає на ефективність роботи.

Сьогодні перед бізнесом постав вибір: змінюєшся ти або замінюють тебе. Звісно, кожен обере перший варіант. Тож простір навколо споживачів і працівників починає змінюватися. Open space, складська логістика, управління торговим простором – слова різні за змістом, проте однакові за значенням. Це все – організація простору для задоволення потреб компанії і збільшення прибутку як результат цих дій.

Для складів space management важливий передусім з погляду організації логістики всередині приміщення складу. Це впливає на оперативну комплектацію замовлень з різних позицій, що знаходяться в різних куточках складського приміщення. Для організації простору в складах використовують стелажі, які витримують великі навантаження і довговічні в даних умовах експлуатації. Головними вимогами до стелажів є складання і легкий доступ вантажу для подальшого відватаження. Для правильного вибору стелажів необхідно врахувати функції складу, вид і варіанти обробки вантажів. Найчастіше на складах використовують комбіновані складські рішення з різнотипними стелажами.

Види стелажів для складів: палетні для багатоярусного зберігання вантажів на піддонах, консольні для довгомірних вантажів, поличні для коробочник і штучних вантажів, мезонінні – багатоярусна конструкція з палетних, консольних і поличних стелажів.

Найпопулярнішими для малих і середніх складів є поличні стелажі. Їх конструкція дозволяє змінювати висоту між полицями, що заощаджує простір, вони швидко монтуються і демонтуються та витримують великі навантаження.

Найкращий варіант при виборі стелажів – це вітчизняний виробник, що дозволить швидко отримати замовлення і комунікувати без посередників. Завод МЕТКАСПОСТАЧ вже 12 років на ринку України виробляє стелажі за європейськими стандартами.

Щоденний залишок продукції на складах заводу становить понад 3000 одиниць товару і дає можливість відвантажити стелажі в короткі терміни. Замовляючи у вітчизняного виробника, ви отримуєте можливість замовити проєктування стелажів індивідуально під ваші потреби та оперативно отримати своє замовлення.

Для офісного життя тренд space management перетворився на реорганізацію компаній, адже дедалі більше співробітників працюють за вільним графіком та віддалено. Такий тренд звільняє більше простору і перетворює його на загальний open space зі збільшеною кількістю кімнат для переговорів. Гнучкість офісного простору допомагає компаніям оптимізувати витрати та підвищити ефективність і лояльність робітників. Тож з оптимізацією простору до офісів приходить тренд agile-трансформації, в якому просторий open space доповнюється можливістю швидкої трансформації та перегрупування робочих місць під нові потреби компанії.

Головний тренд сьогодні – індивідуалізація, самовираження, функціональність і комфорт робочого місця. У гнучкому інтер’єрі стіни замінюють модульні меблі, мобільні перегородки та екрани. Для зберігання речей і паперів та економії місця в зонуванні open space часто використовують стелажі, що дозволяє розмежувати робочий простір із користю. При виборі таких стелажів важливим нюансом є зовнішній вигляд, стійкість і навантаження на полицю, яке витримує дана модель. Офісні стелажі мають витримувати вагу 30-50 кг на полицю, адже 20 середніх книжок – це вже 10 кг. Оптимальним вибором для такого завдання буде фарбований стелаж із металевими полицями, як моделі серії «Елегант» та «Рек». Моделі даних стелажів дозволяють коригувати кількість і висоту полиць та оперативно змінювати їх конструкцію з повної висоти до тумби.

З-поміж переваг поличних металевих стелажів слід виділити легкий монтаж і демонтаж, оптимальне співвідношення ціни та якості, довгостроковий період експлуатації та можливість виготовлення моделей під індивідуальні потреби споживача.

Металеві стелажі не мають суттєвих недоліків і задовольняють потреби найвимогливіших покупців. При виборі стелажів необхідно враховувати їх призначення в інтер’єрі та звертати увагу на носійну спроможність.