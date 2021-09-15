Спецслужби США попередили про повернення "Аль-Каїди" до Афганістану
Спецслужби США помітили перші ознаки того, що бойовики "Аль-Каїди" почали повертатися до Афганістану. Таку заяву зробив заступник директора ЦРУ Девід Коен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За його словами, США вже отримують деякі дані, що вказують на можливу активізацію "Аль-Каїди" в Афганістані.
"Ми вже починаємо відстежувати деякі ознаки потенційного пересування Аль-Каїди в Афганістані. Але це ще початок, і ми, очевидно, будемо дуже уважно відстежувати це", - повідомив Коен.
Він також зазначив, що за оцінками американської розвідки, "Аль-Каїді" знадобиться від одного до двох років, щоб відновити здатність нести загрозу для США.
Нагадаємо, що у США не виключають можливість нових терактів від "Аль-Каїди". Про це заявили в розвідці США.
Раніше повідомлялося, що ФБР опублікувало доповідь про теракти 11 вересня в США. Цього чекали 20 років.