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Спеціалісти "Запоріжгазу" виявили 141 факт втручання в роботу системи газопостачання

Запоріжжя, Понеділок 31 серпня 2020 15:19
Спеціалісти "Запоріжгазу" виявили 141 факт втручання в роботу системи газопостачання
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

З початку року спеціалісти газової служби АТ "Запоріжгаз" виявили 141 випадок незаконного втручання в мережу газопостачання. За підрахунками загальна сума завданих збитків складає 5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За вісім місяців поточного року експертизою було підтверджено 116 випадків самовільного втручання в роботу лічильників. Ще 25 випадків - це врізки в систему газопостачання у приватному секторі.

"Навіть під час карантину недобросовісні клієнти вдаються до крадіжок газу і не замислюються, до яких наслідків це може привести, - розповідає технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський. - Завдяки найсучаснішому спеціальному обладнанню ми безпомилково виявляємо місця незаконного використання газу. Відеоінспекційні камери та трасошукачі дають змогу дистанційно та оперативно виявляти крадіжки газу навіть на значній відстані від помешкання".

У прес-службі наголосили, що самовільне втручання в газову мережу не лише завдає збитків газовій компанії, але й становить загрозу для життя та здоров’я самих споживачів. Так як несанкціоноване підключення зазвичай відбувається "кустарним" методом і може стати причиною аварії чи вибуху.

"Державну повірку лічильників здійснюють співробітники ДП "Запоріжстандартметрологія", які виявляють порушення. Якщо при візуальній перевірці цілісності пломб та лічильного механізму виявлені пошкодження, прилади обліку відправляють на державну експертизу. Тільки під час проходження експертизи можна підтвердити або спростувати факт втручання у роботу лічильника з метою зменшення показань", - йдеться у повідомленні.

Усі порушники від’єднані від подачі газу, крім того, згідно Кодексу газорозподільних систем, їм нараховані відповідні штрафні санкції. Середній розмір відшкодування коливається від 20 до 200 тисяч гривень.

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