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Фахівці "Сумигазу" проведуть діагностику майже 3 тис. км газопроводів

Новини » Енергетика    29.05.2019 - 14:40
Фахівці "Сумигазу" проведуть діагностику майже 3 тис. км газопроводів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З початку року діагностовано 643 км газопроводів, на яких виявлено 261 пошкодження і 1,2 тис. витоків газу

Впродовж 2019 року фахівці АТ "Сумигаз" планують обстежити 2,9 тис. км газових мереж. Найбільший обсяг робіт по комплексному приладовому обстеженню підземних газопроводів проводиться в міжопалювальний період. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Своєчасне виявлення пошкоджень і ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій, і забезпечити безперебійний розподіл природного газу споживачам Сумської області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, з початку року діагностовано 643 км газопроводів, на яких виявлено 261 пошкодження і 1,2 тис. витоків газу.

"Завдяки сучасному обладнанню вдається виявити і усунути пошкодження на газорозподільних мережах. Важливо розуміти, що навіть несуттєві пошкодження газопроводів не лише призводять до втрат природного газу, але й можуть спричинити виникнення аварійних ситуацій", - говорить головний інженер АТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

У прес-службі також зазначили, що у 2018 році при обстеженні 2,9 км газопроводів було виявлено майже 1,2 тис. випадків пошкоджень ізоляційного покриття підземних газопроводів, 9,5 тис. витоків на надземних та підземних мережах.

"Підземні газопроводи, що експлуатуються понад 25 років, фахівці АТ "Сумигаз" перевіряють кожні 3 роки. Газові мережі віком понад 40 років підлягають перевірці щороку. При виявленні проблемної ділянки фахівці служби КПО передають заявку до аварійно-диспетчерської служби, які виконують земляні роботи та усувають пошкодження", - йдеться у повідомленні.

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