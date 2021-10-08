ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Фахівці "Сумигазу" організували періодичну повірку понад 32 тисяч лічильників

Новость на русском →
Суми, П'ятниця 08 жовтня 2021 14:56
Фахівці "Сумигазу" організували періодичну повірку понад 32 тисяч лічильників Повірка лічильника (прес-служба "Сумигазу")
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Сумигаз" від початку року повірило 32,8 тисяч лічильників газу. З них 10,9 тисяч були визнані непридатними до подальшої експлуатації, замінені на нові або відправлені на ремонт коштом газорозподільної компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Сумигазу".

Повірка лічильників здійснюється в Метрологічному центрі РГК (м.Харків). У компанії зазначили, що це єдина метрологічна Smart Factory в Східній Європі, яка забезпечила повністю автоматизований процес повірки приладів обліку газу на обладнанні найкращих світових виробників. Ключові процеси тут контролюються дистанційно та не вимагають втручання людей, це суттєво скорочує час повірки та підвищує якість.

"Повірці підлягають всі лічильники, що перебувають в експлуатації у споживачів незалежно від форми власності, - відзначає головний метролог АТ "Сумигаз" Олександр Губський. - Після її проведення споживачі можуть бути впевнені, що оплачують саме ту кількість газу, яку вони реально спожили. Повірка лічильників газу проходить в одну операцію і дозволяє споживачам оперативно обміняти свій прилад обліку газу, без зайвих очікувань і хвилювань".

За результатами повірки зафіксовано 85 випадків протизаконного втручання в роботу приладів. У компанії наголошують, що недобросовісні споживачі втрачають більше коштів, адже сплачують вартість послуг щодо повірки, новий лічильник та відшкодовують завдані збитки.

"Послуга з періодичної повірки вузлів обліку газу є безплатною для споживача і включає демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Газ
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця