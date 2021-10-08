Фахівці "Сумигазу" організували періодичну повірку понад 32 тисяч лічильників

АТ "Сумигаз" від початку року повірило 32,8 тисяч лічильників газу. З них 10,9 тисяч були визнані непридатними до подальшої експлуатації, замінені на нові або відправлені на ремонт коштом газорозподільної компанії.

Повірка лічильників здійснюється в Метрологічному центрі РГК (м.Харків). У компанії зазначили, що це єдина метрологічна Smart Factory в Східній Європі, яка забезпечила повністю автоматизований процес повірки приладів обліку газу на обладнанні найкращих світових виробників. Ключові процеси тут контролюються дистанційно та не вимагають втручання людей, це суттєво скорочує час повірки та підвищує якість.

"Повірці підлягають всі лічильники, що перебувають в експлуатації у споживачів незалежно від форми власності, - відзначає головний метролог АТ "Сумигаз" Олександр Губський. - Після її проведення споживачі можуть бути впевнені, що оплачують саме ту кількість газу, яку вони реально спожили. Повірка лічильників газу проходить в одну операцію і дозволяє споживачам оперативно обміняти свій прилад обліку газу, без зайвих очікувань і хвилювань".

За результатами повірки зафіксовано 85 випадків протизаконного втручання в роботу приладів. У компанії наголошують, що недобросовісні споживачі втрачають більше коштів, адже сплачують вартість послуг щодо повірки, новий лічильник та відшкодовують завдані збитки.

"Послуга з періодичної повірки вузлів обліку газу є безплатною для споживача і включає демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт", - йдеться у повідомленні.