Фахівці "Харківгазу" виявили 10 несанкціонованих газопроводів

Фото: газопровод (freepik)

Загальна сума нарахувань, яку повинні сплатити розкрадачі газу, становить близько 3 мільйонів гривень

Під час планових перевірок систем газопостачання фахівці відділу економічної безпеки акціонерного товариства "Харківгаз" виявили 10 несанкціонованих газопроводів. Споживачі самовільно підключили їх до газорозподільної системи. Про це повідомляє прес-служба товариства.

Зазначено, що загальна сума нарахувань, яку повинні сплатити розкрадачі енергоресурсу, становить близько 3 мільйонів гривень.

Зокрема, випадки несанкціонованих врізок у газорозподільну систему були виявлені відділом економічної безпеки в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах. У переважній більшості вони зроблені шляхом самостійного прихованого підключення несанкціонованого газопроводу до діючої газорозподільної системи.

Відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, виконувати газонебезпечні роботи мають право тільки спеціалізовані організації, які отримали відповідні дозволи Державної служби України з питань праці, які мають спеціально навчений персонал, який дотримується всіх вимог безпеки, документально оформляє проведення робіт.

Підкреслюється, що несанкціоновані підключення, які виконані саморобним способом, не тільки псують стан газових мереж, а й наражають на небезпеку оточуючих через величезний ризик аварійної ситуації.

Крім несанкціонованих газопроводів, у Харківському районі виявлено близько 30 випадків несанкціонованого відновлення газопостачання. Тобто, домоволодіння вважалися відключеними від газових мереж з відсутністю споживання газу. Але власники домоволодінь самостійно відновили газопостачання і використовували 87,5 тис. куб. м палива.

Всі ці споживачі були повторно відключені від газорозподільної системи. При несанкціонованому відновленні газопостачання відключення здійснюється шляхом механічного від'єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи.

"Харківгаз" звертає увагу жителів Харківської області: споживання газу шляхом його розкрадання є більш витратним для споживача. Адже доведеться компенсувати збитки і оплачувати послуги з відключення та пуску газу. Економії витрат на енергоносії можна досягти їх раціональним використанням.