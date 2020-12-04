Спад ВВП був би 11% в четвертому кварталі, якби не питома вага "Великого будівництва", - економіст

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

Мультиплікативний ефект від будівництва доріг в рамках президентської програми "Велика будівництво" становить 3 гривні 5 копійок на кожну вкладену гривню.

Про це заявив економіст Михайло Кухар, представник незалежної економічної групи макроекономічного аналізу і прогнозування Ukraine Economic Outlook під час форуму "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі".

"На тлі спаду ВВП у другому кварталі 11,4% і 3,7% в четвертому, за прогнозами наших економістів, у фінальному розрахунку спад ВВП нашої країни був би 11% в четвертому кварталі, якби не питома вага виробництва ("Великого будівництва")", - повідомив економіст.

За даними економістів, питома вага "Великого будівництва" у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому. У структурі проміжного споживання і ВВП України будівництво має найбільший коефіцієнт - 3,4%.

Кухар також процитував заяву директора МВФ Крісталіни Георгієвої, про пріоритети допомоги країнам з групи G-20: "Країни повинні підготуватися до системних синхронним зусиллям по інвестиціям в інфраструктуру, як тільки вдасться взяти її під контроль. Крім того, нові дослідження МВФ показують, що одноразові інвестиції в країни G-20 принесуть великі потенційні вигоди, якби країни, які мають найбільші бюджетні можливості збільшили свої витрати на інфраструктуру на 0,5% ВВП у 2021, то зростання світового ВВП до 25 року мав би стійкий тренд до 2% в рік".

Посилення державного попиту, який повинен компенсувати спад ВВП, який відбувається через падіння приватного попиту в економіці є однією з рекомендацій МВФ по боротьбі з наслідками коронакризи, зазначив економіст.

Як заявили в Офісі президента, план-факт "Великого будівництва" станом на середину листопада вже виконано на 87%.

"Для нас всіх, "Велике будівництво" є, в першу чергу, значним менеджерським і медійним викликом. 87% завершених об'єктів говорять самі за себе - це абсолютний рекорд виконання за всі роки незалежності. До кінця року повинні наблизитися до показника 95%", - зазначив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, на початку 2020 року президент Володимир Зеленський оголосив про початок програми "Велике будівництво". В рамках неї планувалося відновити і побудувати 6500 км доріг (державного та місцевого значення), понад 150 штучних споруд, 100 шкіл, 100 дитячих садів, 100 спортивних об'єктів.