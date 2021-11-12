SpaceX виведе на орбіту більше 50 супутників цієї суботи

Вже цієї суботи компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, запустить на орбіту ще 53 супутники Starlink. Запуск ракети запланований на 14:41 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Запуск відбудеться на території майданчику SLC-40 космічних сил США, що розташований на мисі Канаверал. На момент запуску у Флориді буде ще ранок.

Пряму трансляцію розпочнуть за 15 хвилин до початку операції.

Після запуску ракети - від’єднання супутників Starlink заплановано на 15 хвилині 31 секунді польоту.

Місія Starlink полягає в будівництві глобальної мережі інтернет-покриття.

Вже цієї суботи відбудеться 32 запуск супутників.