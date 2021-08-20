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SpaceX призупинила роботу над місячним модулем на декілька місяців: названа причина

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США , П'ятниця 20 серпня 2021 17:18
SpaceX призупинила роботу над місячним модулем на декілька місяців: названа причина Фото: SpaceX призупинила будівництво місячного модуля до листопада (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) призупиняє будівництво космічного модуля для висадки на Місяць, яким займається компанія Ілона Маска SpaceX. Це пов’язано з судовим позовом від підприємця Джеффа Безоса.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначає SpaceX, їй довелося відкласти роботи з будівництва космічного модуля до 1 листопада. NASA, зі свого боку, продовжує працювати з Міністерством юстиції над розглядом справи й розраховують на те, що це питання буде розв’язане якнайшвидше.

Компанія Ілона Маска незадоволена судовим позовом й відтермінуванням будівництва модуля, оскільки це може завдати істотних збитків.

Нагадаємо, що Blue Origin подала до суду на NASA через те, що її контракт зі SpaceX має безліч проблем, які необхідно усунути, аби урівноважити конкуренцію.

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