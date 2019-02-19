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До створення культурного хаба в "Парковому" залучать міжнародну компанію

Новини » Економіка    19.02.2019 - 16:10
До створення культурного хаба в "Парковому" залучать міжнародну компанію
Фото: культурний хаб в "Парковому" (з відкритих джерел)

Єфімов інвестував в КВЦ "Парковий"

Бізнесмен і депутат Максим Єфімов інвестував в КВЦ "Парковий" і заявив про плани створення всеукраїнського культурного хаба європейського рівня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Київський КВЦ "Парковий" змінив власника. Інвестором стали структури, близькі до Маскиму Єфімову. Народний депутат заявив, що ніколи не приховував інтересу до цього об'єкта і вивчав його інвестиційну привабливість. Тепер він планує передати управління міжнародної компанії з метою створення всеукраїнського культурного хаба європейського рівня.

"Вважаю, що "Парковий" цілком може претендувати на статус всеукраїнського культурного хаба європейського рівня. Це моя мета. Упевнений, що при грамотному управлінні "Парковий" може стати найбільшою майданчиком для найважливіших економічних і культурних подій, приносити істотні податкові відрахування до бюджету столиці і працювати на імідж України", - заявив Єфімов.

Як інвестор Єфімов вважає проект цікавим і перспективним. У той же час, він заявив, що як народний депутат не має права займатися комерційною діяльністю, тому довіряє управління іншим особам. Бенефіціаром даного бізнесу виступила мати бізнесмена, Любов Єфімова. А операційну діяльність з управління комплексом інвестор планує довірити міжнародній компанії з хорошою репутацією.

Переговори з потенційними міжнародними партнерами вже ведуться, і найближчим часом буде представлена концепція розвитку "Паркового" як унікального для України конгрессно-виставкового центру.

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