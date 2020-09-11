Утворення ТСК щодо діяльності місцевого самоврядування негативно вплине на репутацію України, - АМУ

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Асоціація вважає створення парламентської слідчої комісії напередодні виборів політичним тиском на місцеве самоврядування

Асоціація міст України розглядає ініціативу створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування як черговий крок у напрямку посилення тиску на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року.

Про це йдеться у зверненні АМУ на ім’я голови Верховної ради Дмитра Разумкова, опублікованому на офіційному сайті організації.

"Асоціація міст України розглядає таку ініціативу як черговий крок в напрямку посилення тиску на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року. Адже прийняття Верховною радою України такого рішення на початку виборчої кампанії створить додатковий інструмент політичного впливу на діючих міських голів та посадових осіб місцевого самоврядування", - вважають автори звернення.

Асоціація міст України звернулася до голови Верховної ради та голів депутатських фракцій, груп у Верховній раді з проханням зняти проект постанови №3693 з розгляду Верховної ради, провести щодо нього широкі консультації із залученням асоціації, за підсумками яких прийняти зважене рішення.

"Утворення такої ТСК зараз є поганим сигналом суспільству та міжнародній спільноті, оскільки ймовірність її використання з метою недобросовісної конкуренції та нечесної політичної боротьби можуть мати вплив на результати народного волевиявлення. А це, своєю чергою, негативно вплине на репутацію України та міжнародне визнання чесності та прозорості місцевих виборів", - наголошується у зверненні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян Асоціація міст України звернулася до президента як до гаранта Конституції України з ініціативою провести зустріч з правлінням АМУ.