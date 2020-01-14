Радник прем'єра Голик повідомив про запуск сканерів на митниці

Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Тепер замість 4-х годин перевірку можна буде пройти за 10 хвилин

Сканери для автоматичної перевірки вантажів завдяки зусиллям уряду і нового керівництва митниці нарешті введені в експлуатацію. Про це помідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

"Сканери запущені. Так, сканери - це не найважливіше, що потрібно на митниці запустити. Але це показник ставлення до цих подій. Коли не байдуже. Спасибі всім, завдяки кому. Радий бути частиною групи людей, які приводять до ладу те, до чого давно нікому не було ніякого діла", - написав Голик.

Черговий сканер для перевірки вантажних транспортних засобів 13 січня запрацював на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні. Крім Ягодина наразі сканери почали працювати також на пунктах пропуску у Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та Порубному.

Сканування вантажів за допомогою сучасної техніки відбувається без участі персоналу митних пунктів пропуску, дані про вантажі автоматично передаються до Державної Митної Служби. Завдяки цьому час на перевірку одного транспортного засобу скорочується до 10 хвилин. Раніше цей процес розтягувався в часі до 4-х годин.

За допомогою сканерів вдасться не тільки зекономити час на перевірку вантажів, але й збільшити вантажопотік через пункти пропуску, що призведе до істотного збільшення доходів бюджету, - вважає прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, про необхідність запуску сканерів автоматичної перевірки вантажів Голик повідомляв ще в минулому році після інспекційної перевірки пункту пропуску Порубне. У Порубному на той час вже був сканер, але запускати його в роботу митники не поспішали і зберігали в його приміщенні трактор.