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В Раді Європи занепокоєні ситуацією з правами людини в окупованому Криму

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Четвер 08 липня 2021 08:58
В Раді Європи занепокоєні ситуацією з правами людини в окупованому Криму Фото: в Раді Європи занепокоєні ситуацією в Криму (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич заявила про стурбованість ситуацією, яка склалася з правами людини в окупованому Росією Криму. Цією заявою вона відкрила конференцію з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Вона відзначила, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка засудила незаконну анексію Криму і Севастополя.

"Наш Комітет міністрів чітко заявляв, що кризу потрібно вирішувати мирно на засадах територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, підкріпленої суворим дотриманням міжнародного права... Ми стурбовані ситуацією з правами людини, яка склалася нині на кримському півострові", - підкреслила вона.

Пейчіновіч-Бурич додала, що в травні Комітет міністрів ухвалив рішення, запропонувавши їй звернутися до всіх сторін із тим, щоб допустити до анексованого Криму органи Ради Європи та організувати випуск регулярних звітів про ситуацію з правами людини на півострові.

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