Рада Європи не надавала офіційних оцінок закону про адвокатуру, - РАУ 

Фото: Рада Європи (aldeparty.eu)

Рада адвокатів закликає нардепів не підтримувати цей законопроект

Рада Європи не надавала офіційних оцінок законопроекту №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Про це йдеться у резолюції Ради адвокатів України (РАУ) щодо неприйнятності законопроекту з мотивів руйнування інституту захисту прав людини та міжнародних репутаційних втрат для України, що опублікована на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

"Насправді, оцінка документу на етапі його опрацювання була здійснена у Звіті експертів Ради Європи "Щодо проекту закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та інших пов'язаних законодавчих актів України ще в грудні 2017 року", - сказано в заяві.

Експертний звіт був виконаний у рамках проекту РЄ "Підтримка впровадженню судової реформи в Україні". На першій сторінці звіту зазначено, що погляди, викладені у цьому звіті, належать авторам і не обов’язково відображають позицію Ради Європи, зазначили адвокати.

Таким чином, на переконання юристів, звіт експертів проекту Ради Європи не є офіційним заключенням Ради Європи. Окрім того, мандат експертів передбачав оцінку попереднього варіанту законопроекту на відповідність мінімальним європейським стандартам. Експерти також не аналізували чинний закон про адвокатуру, прийнятий у відповідності до висновків "Венеціанської комісії" від 2011 року та на виконання умов майбутньої Угоди про асоціацію Україна - ЄС.

"Наразі ми бачимо, як реформа української адвокатури перетворилася на кулуарну гру. І в ній деякі політики не цураються використовувати авторитет європейських інституцій в своїх власних цілях, але всупереч інтересам України. Такі речі однозначно недопустимі і можуть мати для держави негативні наслідки міжнародного масштабу", - йдеться у резолюції РАУ від 21 листопада 2018 року.

У резолюції РАУ згадано той факт, що в ході підготовки цього документу експерти Ради Європи виключили консультації з НААУ як офіційним представником адвокатури, що прямо суперечить європейським та міжнародним стандартам.

Реальні висновки щодо відповідності законопроектів стандартам Ради Європи надає "Венеціанська комісія", підкреслили юристи. Відтак, НААУ ще 22 жовтня 2018 року звернулася до президента України з приводу того, чи направлено поданий ним законопроект №9055 до "Венеціанської комісії" для проходження комплексної оцінки на відповідність європейським стандартам. Відповіді досі не надано.

Зважаючи на численні обмеження прав адвокатів та корупційні ризики законопроекту, РАУ закликає народних депутатів не підтримувати цей документ.

"Наслідками прийняття законопроекту №9055 стане погіршення міжнародного іміджу України, фактична неможливість виконання міжнародних угод та договорів, насамперед Угоди про асоціацію з Євросоюзом, втрата позицій у міжнародних рейтингах демократії та інвестиційної привабливості України", - говориться у резолюції РАУ.

РАУ під час засідання 15 січня 2017 року прийняла Відкрите звернення щодо проекту закону "Про внесення змін до закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (нова редакція) та інших пов’язаних законодавчих актів України", яке стосувалося недоліків звіту експертів Ради Європи.

Раніше в Адміністрації президента повідомили, що Рада Європи надала позитивний висновок щодо законопроекту № 9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".