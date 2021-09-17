Рада безпеки ООН продовжила місію в Афганістані на півроку

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла рішення продовжити політичну місію в Афганістані. Відповідне рішення було прийнято через захоплення влади в країні представниками "Талібану".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

Місія ООН зі сприяння Афганістану була створена 28 березня 2002 року на прохання місцевого правління. Її головною метою є створення стійкого миру, розвитку, а також координація дій та співробітництво з урядом країни.

Сьогодні, 15 членів Ради Безпеки ООН проголосували за продовження місії на 6 місяців.