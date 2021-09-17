ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада безпеки ООН продовжила місію в Афганістані на півроку

Новость на русском →
США , П'ятниця 17 вересня 2021 18:13
Рада безпеки ООН продовжила місію в Афганістані на півроку Фото: ООН продовжила місію в Афганістані на 6 місяців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла рішення продовжити політичну місію в Афганістані. Відповідне рішення було прийнято через захоплення влади в країні представниками "Талібану".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

Місія ООН зі сприяння Афганістану була створена 28 березня 2002 року на прохання місцевого правління. Її головною метою є створення стійкого миру, розвитку, а також координація дій та співробітництво з урядом країни.

Сьогодні, 15 членів Ради Безпеки ООН проголосували за продовження місії на 6 місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Афганистан
NEWS
Україна повинна не зациклюватися на "Північному потоці-2", а дивитися в майбутнє, - Держдеп
Україна повинна не зациклюватися на "Північному потоці-2", а дивитися в майбутнє, - Держдеп
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт