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У Радбезі ООН закликали звільнити президента М'янми

П'ятниця 05 лютого 2021 05:52
У Радбезі ООН закликали звільнити президента М'янми
Фото: М'янма (GettyImage)
Автор: Инна Собора

Рада безпеки ООН погодила спільну резолюцію щодо подій у М'янмі. У документі висловили , "глибоке занепокоєння" і закликали звільнити лідера країни Аун Сан Су Чжі.

Про це пише DW.

У початковому тексті резолюції авторства Великобританії містилися положення з засудженням перевороту, але згодом формулювання були пом'якшені, щоб заручитися підтримкою Китаю та Росії, які традиційно виступають проти будь-яких жорстких дій на адресу М'янми.

В узгодженій резолюції Радбезу наголошується на "необхідності підтримки демократичних інститутів і процесів, утриманні від насильства і повній повазі прав людини, основних свобод і верховенства права".

Нагадаємо, у М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. затримали президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

Після цього в країні почали множитись заклики до мирного вираження незгоди з діями військових, які поширюються у соцмережах.

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