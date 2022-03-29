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Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні

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Нью-Йорк, Вівторок 29 березня 2022 03:52
Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні Рада Безпеки ООН (Фото: peacekeeping.un.org)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН на позачерговому засіданні обговорить питання гуманітарної ситуації в Україні. Засідання відбудеться ввечері 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Консультації в Радбезі ООН щодо гуманітарної ситуації в різних регіонах України ініціювали Франція і Мексика. 28 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".

Нагадаємо, нещодавно Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайного припинення військового вторгнення в Україну.

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