Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
Рада Безпеки ООН на позачерговому засіданні обговорить питання гуманітарної ситуації в Україні. Засідання відбудеться ввечері 29 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.
Консультації в Радбезі ООН щодо гуманітарної ситуації в різних регіонах України ініціювали Франція і Мексика. 28 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".
Нагадаємо, нещодавно Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайного припинення військового вторгнення в Україну.
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