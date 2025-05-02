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Сотни ретроавто и автобус из Лондона: какие машины покажут на Old Car Land

Пятница 02 мая 2025 10:05
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Сотни ретроавто и автобус из Лондона: какие машины покажут на Old Car Land Фото: какие машины покажут на Old Car Land (пресс-служба фестиваля)
Автор: Андрей Костенко

Крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land состоится в ближайшие выходные, 3 и 4 мая, на территории технического музея "Колеса Истории" в столице по адресу ул. Малинская, 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.

Главная часть фестиваля - это экспозиция легенд мирового автопрома, которые ездили по дорогам нашей планеты полвека назад. Среди эксклюзивных участников всеукраинского мероприятия в музее "Колеса Истории" - Porsche 924, Citroen CX, BMW 1502, Mercedes-Benz W116, Renault 4, Audi 80, Mercedes-Benz W115 и другие эффектные и технически интересные представители эпохи ярких 70-х.

Сотни ретроавто и автобус из Лондона: какие машины покажут на Old Car Land

Кроме того, организаторы Old Car Land подготовили специальную экспозицию мотоциклов Киевского мотозавода, которому в этом году исполняется 80 лет. Среди анонсированных экспонатов - первые серийные модели КМЗ, эксклюзивные эскортные мотоциклы и байки, которые выпускались небольшими тиражами и на дорогах были настоящей редкостью.

Еще одной "фишкой" фестиваля станет британский уголок: настоящий двухэтажный даблдекер, который своим ходом приехал из Лондона, и оригинальное английское такси. Более того, все желающие смогут оценить салон классического автобуса.

Сотни ретроавто и автобус из Лондона: какие машины покажут на Old Car Land

В рамках мероприятия состоится несколько национальных дебютов только что отреставрированных авто, среди которых полноразмерный седан 30-х годов ГАЗ-М1. Также обязательно обратите внимание на интерактивную экспозицию армейской техники 30-70-х годов, локации представителей клубного движения и др.

Кроме уникальных технических экспонатов, вниманию зрителей - интерактивные экспозиции, вкусные тематические фудкорты, фирменные сувениры и многое другое. Поэтому приглашаем владельцев классической техники и поклонников исторических машин - киевлян и гостей города - на настоящий технический праздник - фестиваль Old Car Land, который будет проходить 3-4 мая на территории музея "Колеса Истории" по адресу г. Киев, ул. Малинская, 1.

Сотни ретроавто и автобус из Лондона: какие машины покажут на Old Car Land

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