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У сотні будинків у Харківській області повернули електроенергію, - Тимошенко

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Середа 20 квітня 2022 11:24
У сотні будинків у Харківській області повернули електроенергію, - Тимошенко Фото: у сотні будинків у Харківській області повернули електроенергію (t me)
Автор: Артем Горовенко

У звільнених від російських загарбників районах Харківської області продовжуються активні роботи з відновлення інфраструктури, які включають в себе ремонт основних інженерних мереж та прибирання вулиць від завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

За його словами, у місті Дергачі вже відновлено електропостачання для 1 500 споживачів, а в селищі Велика Рогань до електромережі під’єднано 220 будинків. Роботи з відновлення електроенергії тривають і в селі Мала Рогань.

"В Харкові розчищають вулиці та прибирають завали в Київському, Московському, Шевченківському та Немишлянському районах. Почали прибирання парків у Шевченківському та Немишлянському районах міста", - додав заступник керівника ОП.

Також в Основ'янському, Шевченківському, Московському, Новобаварському та Київському районах міста проводяться ремонтні роботи на пошкоджених ділянках трубопроводу.

Нагадаємо, раніше Тимошенко докладно розповів про перебіг відновлювальних робіт на Сумщині.

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Харків инфраструктура
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