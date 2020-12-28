ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сотні британських туристів потайки покинули готелі у Швейцарії через карантин

Фербір, Понеділок 28 грудня 2020 02:48
Сотні британських туристів потайки покинули готелі у Швейцарії через карантин
Фото: аеропорт (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Сотні британців, які збиралися провести відпустку у швейцарському курортному містечку Фербір, потайки покинули свої готелі, після того, як місцева влада розпорядилися відправити всіх прибулих зі Сполученого Королівства туристів на десятиденний карантин. Багато гостей залишили свої готелі вночі.

Про це повідомляє DW.

Рішення про ізоляцію було прийнято на тлі новин про швидке поширення в королівстві нового варіанту коронавірусу.

З 20 грудня Швейцарія перестала приймати рейси з Великобританії та ПАР, де також була зареєстрована мутація коронавірусу. Водночас влада країни прийняла рішення про те, що всі туристи, які прибули з цих держав в період з 14 грудня, мають провести під карантином 10 днів.

Гірськолижний курорт Фербір, розташований в кантоні Валіс, традиційно користується великою популярністю у британських туристів. Згідно з розпорядженням влади Швейцарії, на карантин мали відправитися 420 осіб, які прибули в Фербір з Великобританії, включаючи громадян Швейцарії, які повернулися на батьківщину зі Сполученого Королівства.

"Співробітники помітили відсутність гостей в їхніх номерах завдяки тому, що залишені підноси зі сніданком залишилися неторканими", - розповів журналістам Жан-Марк Сандоз - офіційний представник муніципалітету Багнес, в якому знаходиться курорт Фербир.

"Ми розуміємо їх гнів", - додав він.

За словами Сандоза, муніципалітети у Швейцарії не отримали жодних підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено настільки раптово.

Нагадаємо, у Швейцарії виявили два випадки зараження коронавірусом з Південної Африки. Він відрізняється від зразків зі штамом з Великобританії.

Також стало відомо, що у Португалії зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до ще одного континенту. Два випадки зараження виявили в Канаді.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ВеликобританияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся