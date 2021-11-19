Стан одного з українських політв'язнів у РФ погіршився, - Денісова
Стан здоров'я українського політв'язня у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова погіршився. Кримському татарину в російській в'язниці не надають медичну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.
"Стан здоров'я 59-річного кримчанина, фігуранта "другої Сімферопольської групи у так званій справі "Хізб ут-Тахрір" Джемілія Гафарова помітно погіршився - у нього загострилася хвороба нирок", - написала омбудсмен у Facebook.
За її словами, Гафаров має другу групи інвалідності і вже понад рік незаконно утримується в СІЗО міста Ростова-на-Дону (РФ). Керівництво в'язниці ігнорує звернення українця і надає йому необхідної медичної допомоги.
Денісова додала, що політв'язень неодноразово звертався зі скаргами в пенітенціарну службу РФ по Ростовській області, проте всі вони залишилися без відповіді.
Омбудсмен закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на порушення прав незаконно утримуваного в російському СІЗО Джемілія Гафарова і змусити владу РФ звільнити кримського татарина і всіх українських політв'язнів.
Нагадавши, РФ застосовує тортури до незаконно утримуваних громадян України. Так, у фігуранта "четвертої Бахчисарайської групи" відібрали ліки, які є життєво необхідними для нього.
Зазначимо, в жовтні російський суд засудив чотирьох кримських татар до 56 років тюремного ув'язнення у "справі Хізб ут-Тахрір".