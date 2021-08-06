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Зірвані дахи та повалені дерева: Полтаву накрила негода

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Полтава, П'ятниця 06 серпня 2021 22:06
Зірвані дахи та повалені дерева: Полтаву накрила негода Фото: Негода в Полтаві зірвала дахи і повалила дерева (kolo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Полтаві ввечері 6 серпня пройшла злива зі шквальним вітром. В результаті розгулу стихії в місті повалені дерева, зірвані дахи з будинків, пошкоджені автомобілі. Про жертви і постраждалих поки інформації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kolo News.

За його даними, негода обрушилася на Полтаву після 17: 00. Ураганний вітер ламав дерева і зривав дахи. У центрі міста кілька будинків залишилися без електрики.

Стихія також торкнулася і область. Через повалені дерева на одній з ділянок траси Київ - Харків утворилися затори.

Як зазначив один з місцевих жителів, між Лубнами і Пирятином сильна злива ускладнила рух автомобілів.

Фото: Негода в Полтаві зірвала дахи і повалила дерева (kolo.news)

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