Солнечное затмение в октябре. Когда и как украинцам увидеть "огненное кольцо"

В среду, 2 октября 2024 года, человечество сможет увидеть редкое космическое явление - кольцеобразное солнечное затмение.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и как затемнение могут увидеть украинцы.

Чем интересно кольцеобразное солнечное затмение

Кольцеобразное солнечное затмение некоторые еще называют "Оком Саурона".

Оно происходит тогда, когда Луна проходит перед Солнцем, однако ее видимый на небе размер недостаточен для того, чтобы полностью "перекрыть" светило.

Ввиду этого вокруг Луны можно увидеть так называемое "огненное кольцо".

Фазы солнечного затмения (инфографика: greatamericaneclipse.com)

Кто сможет увидеть затмение "вживую"

2 октября 2024 года наблюдать кольцеобразное солнечное затмение своими глазами - при благоприятных погодных условиях - смогут жители острова Пасхи, а также некоторых регионов Чили и Аргентины.

Ожидается, что Луна закроет около 93% диска Солнца, а "огненное кольцо" будет видно в течение 7 минут 25 секунд.

Тем временем частичным затмение будет для жителей Бразилии, Уругвая и Парагвая.

Как увидеть солнечное затмение украинцам

С территории Европы, в том числе и Украины, увидеть кольцеобразное солнечное затмение своими глазами не удастся. Однако наблюдать за этим редким космическим явлением можно будет с помощью соответствующей онлайн-трансляции.

Одна из них уже запланирована на YouTube канале Timeanddate. Начало трансляции - в 20:15 по киевскому времени.