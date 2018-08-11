Сонячне затемнення 2018: онлайн трансляція природного явища

Ілюстративне фото (pixabay.com/Doinkster)

Затемнення Сонця 11 серпня побачать жителі північних регіонів Європи, Америки та Азії

11 серпня 2018 року відбудеться часткове сонячне затемнення, останнє в нинішньому році. Коли і де можна спостерігати це природне явище наживо, а також онлайн трансляція затемнення - у нас на Styler.

Коли відбудеться сонячне затемнення 2018

11 серпня в період з 11:02 до 14:30 за київським часом багато жителів Землі стануть свідками чергового цікавого астрономічного явища. Над більшою частиною північної півкулі планети можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Розпочнеться воно в районі канадського півострова Лабрадор.

Суть даного сонячного затемнення полягає в тому, що Місяць частково закриє собою Сонце від Землі. Небо буде темніти не так сильно, як при повному затемненні, і зірки вдень не будуть помітні.

Відео: Сонячне затемнення 2018 (YouTube/УНІАН)

Де спостерігати затемнення Сонця

На жаль, нинішнє сонячне затемнення не побачать жителі України, тому що воно пройде трохи на північ від нашої території. Зате його можуть спостерігати жителі північних частин Європи (Ісландія, Великобританія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія) та Азії (Китай, Монголія, Казахстан), північного сходу Росії, частини Північної Америки, Канади, Гренландії. А під час заходу сонця затемнення буде видно в Північній і Південній Кореї.

Найбільша фаза сонячного затемнення спостерігатиметься в районі Східно-Сибірського моря, поблизу острова Врангеля.

Ілюстративне фото (pixabay.com/WestTexasKen)

Який вплив на здоров'я і психіку чинять затемнення

Як зазначають медики, впливу сонячних і місячних затемнень найбільш схильні люди з захворюваннями судин і серця, а також з проблемами артеріального тиску, психічними розладами, люди похилого віку, діти і вагітні жінки. Причому, ці люди можуть відчувати зміни в самопочутті протягом декількох днів до і після самих затемнень. В основному це виражається в погіршенні самопочуття, перепадах настрою, головних болях, скачках артеріального тиску і т.п.

Крім того, під час затемнень не рекомендується проводити медичні заходи і планові операції, тому що даний період відрізняється важким відновленням організму.

Також слід перенести на інший час важливі справи, наприклад, весілля, переїзди, серйозні покупки і т.д. Це час загрожує прийняттям невірних рішень. Зате період затемнень вважається придатним для відмови від шкідливих звичок, розставання з минулим, початку дієти і чищення організму.

До речі, раніше ми писали про те, що пророкують зірки в день сонячного затемнення і чого очікувати всім знакам Зодіаку 11 серпня.

Відео: де купатися в спеку - опитування киян (video.rbc.ua)