Збереження експортного мита на металобрухт допоможе наповнювати держбюджет, - нардеп

Ухвалення закону про продовження експортного мита на металобрухт на п’ять років дозволить зберегти тисячі робочих місць та суттєво наповнити державний бюджет.

Про це заявила народний депутат з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку, конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер в ефірі "Україна 24".

"Якщо цей законопроект якнайшвидше буде ухвалений, ми збережемо сьогодні тисячі робочих місць наших металургів", - сказала Буймістер.



Вона також наголосила: металургійна галузь дає значні надходження до державного бюджету, тож держава має забезпечити її стабільне функціонування через збереження наявності в країні достатньої кількості сировини, якою є металобрухт.

"Металургійне виробництво - це наповнення бюджету. Тому коли ми говоримо про металобрухт, то ми повинні розуміти, що це не питання тільки однієї індустрії. Це в принципі питання наповнення українського бюджету, оплати зарплат медикам, вчителям і всім соціальним категоріям населення", - зазначила Буймістер.

За її словами, на сьогодні багато країн встановлюють експортні мита на брухт, щоб захистити свого виробника, адже металобрухт є над дефіцитною сировиною.

"Кожна країна, з урахуванням інтересів національної безпеки, може приймати ті чи інші обмежувальні заходи для тієї сировини, якої не вистачає. Сьогодні в нашій країні це саме металобрухт", - наголосила депутат.