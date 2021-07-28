ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Збирав дані про військові об’єкти: СБУ затримала агента військової розвідки РФ

Новость на русском →
Черкаська область, Середа 28 липня 2021 15:57
Збирав дані про військові об’єкти: СБУ затримала агента військової розвідки РФ Фото: СБУ затримала агента військової розвідки РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкаській області контррозвідники СБУ викрили агента російської військової розвідки. Його затримали "на гарячому" під час отримання секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ.

За інформацією правоохоронців, основне завдання, яке поставили перед ним російські куратори, - збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти України.

Так, щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до справи українського військовослужбовця.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
агент
NEWS
Україна через "Дельту" посилює правила в'їзду: що зміниться
Україна через "Дельту" посилює правила в'їзду: що зміниться
DAILY
Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям