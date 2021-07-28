Збирав дані про військові об’єкти: СБУ затримала агента військової розвідки РФ
У Черкаській області контррозвідники СБУ викрили агента російської військової розвідки. Його затримали "на гарячому" під час отримання секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Встановлено, що мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ.
За інформацією правоохоронців, основне завдання, яке поставили перед ним російські куратори, - збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти України.
Так, щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до справи українського військовослужбовця.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.