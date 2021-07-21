Збирав дані про ракетні розробки для ФСБ РФ: жителя Сєвєодонецька засудили за держзраду

Лисичанський міський суд Луганської області засудив до восьми років ув'язнення жителя Сєвєродонецька. Його звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Прокурорам вдалося довести, що у 2018 році громадянин був завербований співробітниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" під кураторством ФСБ Російської Федерації.

На виконання завдання агент спецслужби мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі. Для цього він налагодив контакти з військовослужбовцями Збройних сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом "таємно".

За грошову винагороду агент запропонував військовим надати секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу.

Під час фотографування та пересилання співробітникам ФСБ РФ імітаційної документації у травні 2020 року чоловіка затримали. За виконання завдання він мав одержати 10 тисяч доларів.

Зловмисник співпрацював зі слідством, тому суд призначив йому покарання у вигляді 8 років в'язниці. Санкція статті про держзраду передбачає до 15 років тюрми.