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Снег, но только местами: где сегодня ожидать осадки в Украине

Украина, Воскресенье 28 января 2024 07:00
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Снег, но только местами: где сегодня ожидать осадки в Украине Фото: часть Украины 28 января накроет снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 28 января, будет со снегом, но только местами. Днем в большинстве областей ожидается плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно. В большинстве областей ожидается небольшой снег. Лишь в центральных и южных областях Украины днем без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем по всей стране от -2 до +3 градусов. Ночью столбики термометров покажут -1 -6 градусов.

Снег, но только местами: где сегодня ожидать осадки в Украине

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, но синоптики не прогнозируют существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер северный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет в районе нуля, а ночью от -1 до -3 градусов.

Снег, но только местами: где сегодня ожидать осадки в Украине

Напомним, недавно Закарпатскую и Львовскую области накрыли снегопады. Из-за зимней непогоды десятки населенных пунктов остались без света.

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