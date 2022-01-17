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Снігова буря в США призвела до скасування близько трьох тисяч авіарейсів

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США, Понеділок 17 січня 2022 10:39
Снігова буря в США призвела до скасування близько трьох тисяч авіарейсів Фото: снігова буря в США призвела до скасування близько трьох тисяч авіарейсів (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Марія Кучерявець

На Східне узбережжя США обрушилася снігова буря. Через що у неділю було скасовано майже 3000 авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CNN.

Як зазначають ЗМІ, в районах, на які звалилася стихія, проживає близько 74 млн людей.

"Авіалінії вже скасували 2,8 тисячі рейсів у неділю на тлі потужної зимової бурі, яка має обрушитися на Східне узбережжя у святкові вихідні",- йдеться в повідомленні.

За інформацією моніторингових ресурсів в США, внаслідок негоди вже знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. Крім того, повідомляється про перекриття окремих трас в напрямку від Флориди до канадського кордону.

Відомо, що буря в США, яка звалилася на країну у вигляді зі снігу, дощу, сильного вітру та льоду, просувається з боку південно-східних штатів у північному напрямку.

Наразі столиці США Вашингтоні та його околицях йде сильний снігопад.

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