Снігова буря в США призвела до скасування близько трьох тисяч авіарейсів

На Східне узбережжя США обрушилася снігова буря. Через що у неділю було скасовано майже 3000 авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CNN.

Як зазначають ЗМІ, в районах, на які звалилася стихія, проживає близько 74 млн людей.

"Авіалінії вже скасували 2,8 тисячі рейсів у неділю на тлі потужної зимової бурі, яка має обрушитися на Східне узбережжя у святкові вихідні",- йдеться в повідомленні.

За інформацією моніторингових ресурсів в США, внаслідок негоди вже знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. Крім того, повідомляється про перекриття окремих трас в напрямку від Флориди до канадського кордону.

Відомо, що буря в США, яка звалилася на країну у вигляді зі снігу, дощу, сильного вітру та льоду, просувається з боку південно-східних штатів у північному напрямку.

Наразі столиці США Вашингтоні та його околицях йде сильний снігопад.