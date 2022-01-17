Снігова буря в США призвела до скасування близько трьох тисяч авіарейсів
На Східне узбережжя США обрушилася снігова буря. Через що у неділю було скасовано майже 3000 авіарейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CNN.
Як зазначають ЗМІ, в районах, на які звалилася стихія, проживає близько 74 млн людей.
"Авіалінії вже скасували 2,8 тисячі рейсів у неділю на тлі потужної зимової бурі, яка має обрушитися на Східне узбережжя у святкові вихідні",- йдеться в повідомленні.
За інформацією моніторингових ресурсів в США, внаслідок негоди вже знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. Крім того, повідомляється про перекриття окремих трас в напрямку від Флориди до канадського кордону.
Відомо, що буря в США, яка звалилася на країну у вигляді зі снігу, дощу, сильного вітру та льоду, просувається з боку південно-східних штатів у північному напрямку.
Наразі столиці США Вашингтоні та його околицях йде сильний снігопад.