Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні
Фото: Україну накриють снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні всю Україну накриють снігопади. Температура повітря коливатиметься від -2 до -6.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні у всіх областях очікується снігопад. Температура повітря складе:
- на заході вдень -2-5, а вночі -5-8,
- на півночі вдень -3-5, а вночі -6-9,
- на сході вдень -4-6, а вночі -10-12,
- на півдні вдень -1+1, а вночі -5-7.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні снігопад. Вдень буде -2-4, а вночі -5-7.