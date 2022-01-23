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Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Неділя 23 січня 2022 07:00
Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні Фото: Україну накриють снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні всю Україну накриють снігопади. Температура повітря коливатиметься від -2 до -6.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях очікується снігопад. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -2-5, а вночі -5-8,
  • на півночі вдень -3-5, а вночі -6-9,
  • на сході вдень -4-6, а вночі -10-12,
  • на півдні вдень -1+1, а вночі -5-7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні снігопад. Вдень буде -2-4, а вночі -5-7.

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