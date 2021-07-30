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РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути

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П'ятниця 30 липня 2021 12:41
РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні збирає Раду національної безпеки і оборони (РНБО). Проведуть виїзне засідання на Донбасі.

Чого очікувати від засідання - в матеріалі РБК-Україна.

"Засідання, яке відбуватиметься завтра, буде відбуватися на території Донецької області", - заявив 29 липня секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, відповідна практика буде регулярною, аби залучати до засідань органи самоврядування.

Порядок денний

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що на порядок денний РНБО винесуть питання тарифів на електроенергію для населення.

Цю інформацію в офіційній заяві підтвердив і Данілов. Він повідомив, що планується розглянути вісім питань, серед яких:

  • питання енергетичного сектору;
  • питання медицини;
  • питання води;
  • та інші.

Зеленський сьогодні в Донецькій області

Візит президента на Донбас, який запланований на 30 липня, підтверджено офіційно.

"30 липня 2021 року відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського до Донецької області". - повідомили у прес-службі ОДА.

Офіс президента поки не пубікував офіційного анонсу.

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РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
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