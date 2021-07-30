РНБО сьогодні збереться на Донбасі: що планують розглянути
Президент України Володимир Зеленський сьогодні збирає Раду національної безпеки і оборони (РНБО). Проведуть виїзне засідання на Донбасі.
Чого очікувати від засідання - в матеріалі РБК-Україна.
"Засідання, яке відбуватиметься завтра, буде відбуватися на території Донецької області", - заявив 29 липня секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, відповідна практика буде регулярною, аби залучати до засідань органи самоврядування.
Порядок денний
Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що на порядок денний РНБО винесуть питання тарифів на електроенергію для населення.
Цю інформацію в офіційній заяві підтвердив і Данілов. Він повідомив, що планується розглянути вісім питань, серед яких:
- питання енергетичного сектору;
- питання медицини;
- питання води;
- та інші.
Зеленський сьогодні в Донецькій області
Візит президента на Донбас, який запланований на 30 липня, підтверджено офіційно.
"30 липня 2021 року відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського до Донецької області". - повідомили у прес-службі ОДА.
Офіс президента поки не пубікував офіційного анонсу.