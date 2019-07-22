В РНБО заперечили розблокування російських соцмереж

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк доручив держорганам забезпечити дотримання обмежень щодо російських соцмереж

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) заперечила зняття обмежень з російських соціальних мереж на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр РНБО.

Як повідомляється, РНБО може скасувати чи внести зміни до санкцій проти російських соцмереж лише на підставі відповідної пропозиції Верховної ради, Кабінету міністрів, Служби безпеки України чи Національного банку.

"Реалізацію та моніторинг ефективності введених у дію указами президента санкцій, відповідно до рішень РНБО України здійснює Кабінет Міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України", - зазначили у відомстві.

Крім того, секретар РНБО Олександр Данилюк, доручив згаданим державним органам забезпечити неухильне дотримання обмежень щодо російських соціальних мереж до завершення терміну їх дії або скасування.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що деякі українські інтернет-провайдери зняли обмеження з російських соціальних мереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Нагадаємо, у травні 2017 року тодішній президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти російських соціальних мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", а також компаній "Мейл.ру", "Яндекс" та їх сервісів. Доступ до даних соцмереж та сервісів був обмежений на 3 роки.