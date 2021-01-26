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Снайпер бойовиків обстріляв позиції ООС біля Мар'їнки, пошкодив камеру спостереження

Донбас, Вівторок 26 січня 2021 15:18
Снайпер бойовиків обстріляв позиції ООС біля Мар'їнки, пошкодив камеру спостереження
Фото: снайпер (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі з початку поточної доби, 26 січня, бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві оборони.

Так, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки. В районі Мар'їнки працював ворожий снайпер. В результаті снайперських пострілів пошкоджена камера спостереження.

"Бойових втрат серед наших підрозділів немає. Українські воїни зробили адекватну відповідь на обстріл противника", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті снайперського обстрілу поранення отримав один український військовий.

В результаті поранення військового на Донбасі українська делегація скликала позачергове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактної групи.

Відзначимо, минулого тижня на Донбасі в результаті снайперського обстрілу загинув український військовий. Тоді Україна направила ноту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Новини України Надзвичайні події Донбасобстрелбойовикиснайперы

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